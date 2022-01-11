UMED'den intihar haberleri hakkında açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UMED'den intihar haberleri hakkında açıklama

UMED'den intihar haberleri hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), intihar olayları hakkında yapılan haberler konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), intihar olayları hakkında yapılan haberler konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan, okuru etki altında bırakan, ölümü son çare gibi sunan, yücelten, meşrulaştıran, çözüm yerine çözümsüzlüğü dayatan yayınlar yapılmamalıdır. Yazılı, görsel ve sosyal medyada intihar vakalarının detaylarıyla dramatize edilerek görsel öğeler eşliğinde sunulmasının, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu unutulmamalıdır. Haber yapılacaksa gerekli bilgilerle yetinilmeli, yönteme değinilmemelidir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title