"Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias, "Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelde kamp yapan Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Dimitrios Chatziisaias, basına kapalı geçen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamasında transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Chatziisaias, buna rağmen Rizespor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisinin transfer edilmesi konusunda Rizespor'un çok yoğun bir çaba sarf ettiğini kayededen Chatziisaias, "Kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama sonuçta transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

-Rizespor'a isteyerek geldim

Chatziisaias, Yunanistan ligi ile Süper Lig arasında bir değerlendirme de yaparak, "Gelmeden önce Rizespor hakkında bilgi edindim. Tabii ki tarihi olan bir takım. Buraya da gelmeyi çok istedim. İsteyerek geldim. Süper Lig'le ilgili herkes çok şey biliyor. Çok büyük takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların olduğu lige geldim. Bence Yunanistan liginin seviyesinin bir üstü. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan'ın dışına çıktım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok istekliyim." ifadelerini kullandı.

-Taraftarın desteğinin devam etmesini istiyorum

Çaykur Rizespor taraftarların çok ateşli olduğunu ve takımı da her zaman desteklediğini de sözlerine ekleyen Chatziisaias, "Bu da bizim için önemli Rize'de futbola daha odaklanacağımız, antrenmanlarımızı iyi yapacağımızı ve maçları iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlar geldiğim andan itibaren sosyal medyadan 'hoş geldin' dediler. Çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederiz." diye konuştu.

Son olarak hem taraftarların hem de takım yöneticilerinin kendisine inanmasını istediğini ifade eden Chatziisaias, "Başkanımız ve yönetim beni getirmeye çok uğraştı. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Eğer bana inanırlarsa ben de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağım." dedi.

Kaynak: AA