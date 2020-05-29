“Umarım derecemi geçemez” Stephen Hendry, sekiz yıl önce emekli olmuştu.

Stephen Hendry, sekiz yıl önce emekli olmuştu. Kariyeri boyunca yedi kez dünya şampiyonluğu bulunan Hendry, bu alanda üçüncü sırada yer alıyor.

Aktif oyuncular arasında Hendry’nin derecesine en çok yaklaşan isim olan Ronnie O’Sullivan, 44 yaşında ve beş dünya şampiyonluğu bulunuyor. Hendry, Ronnie’nin en az üç dünya şampiyonluğu daha kazanabileceğini düşündüğünü belirtse de bu senaryonun gerçekleşmesini istemiyor.

“Eğer Ronnie isterse ve kafasını tamamen bu işe verirse en az üç dünya şampiyonluğu daha kazanacak. Ronnie kazanmaya devam edecek. Bu bir gerçek. Dehasını daima yansıtmayı başardı. Rakiplerinden daha iyi olduğunu onlarca kez gösterdi.”

“Fakat, umarım derecemi geçemez. Eğer bu ihtimalin beni rahatsız etmediğini söylersem yalan söylemiş olurum. Mesele şu, elbette bir gün birisi beni geçecek. Fakat açıkçası bunun çok daha uzun bir süre sonra olmasını istiyorum.”

Ronnie, 31 Temmuz’da Sheffiled Crucible Theatre’da yeni bir dünya şampiyonluğu kazanmak için masa başında olacak. Bu büyük heyecan öncesinde ise 1 ile 11 Haziran tarihleri arasında Milton Keynes’deki Championship League’de yer alacak. Turnuva, Eurosport ekranlarından da canlı yayınlanacak!

Dünya Şampiyonluk Sayılarında Zirve

Joe Davis

15 – 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946

Fred Davis

8 – 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956

John Pulman

8 – 1957, 1964, 1964, 1965, 1965, 1965, 1966, 1968

Stephen Hendry

7 – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999

Steve Davis

6 – 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989

Ray Reardon

6 – 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978

Ronnie O'Sullivan

5 – 2001, 2004, 2008, 2012, 2013

John Higgins

4 – 1998, 2007, 2009, 2011