Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

02.09.2019 20:31

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.



Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, bu yıl yeşil-mavili renklere 3+1 yıllığına imza attı. 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzaladı.



Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı." - RİZE

Kaynak: İHA