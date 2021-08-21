Umar Aminu 540 gün sonra sahada

Çaykur Rizespor'da 2019-2020 sezonunda sakatlanarak oyundan çıkan Umar Aminu, bir buçuk yılın arından yeniden sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor'da 2019-2020 sezonunda sakatlanarak oyundan çıkan Umar Aminu, bir buçuk yılın arından yeniden sahaya çıktı.

2019-2020 sezonunda 29 Şubat 2020 tarihinde Trabzonspor ile oynanan lig maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan ve ameliyat edilen Umar Aminu yaklaşık olarak bir buçuk sezondan beri formasından uzak kalmıştı. Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 75. dakikasında Erik Sabonun yerine oyuna dahil olarak, 540 günün ardından yeniden sahaya çıktı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı