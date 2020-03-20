UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması - Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel

UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

20.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:08
UMAD'dan vatandaşlara

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir durum yaşandığı hatırlatıldı.

Bu sebeple yerel ve uluslararası pek çok etkinliğin, yolculukların, ticari ve sosyal faaliyetlerin askıya alındığı, ertelendiği veya iptal edildiği kaydedilen açıklamada, insanların Kabe-i Muazzama dahil birçok ibadet mahalline tedbir amaçlı alınmadığı, insanlığın topyekün bir musibet ve imtihanla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de virüsün yayılmasını ve ölümlere yol açmasını önlemek, hastalığın tedavisi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşların aldığı acil önlemlerin ivedilikle uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Devlet yetkililerinin virüsün kişiden kişiye bulaşmasını önleyici tedbirlerin bir gereği olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kanunların verdiği yetkiye dayanarak dini konularda bir takım önlemler aldığı anlatılan açıklamada, bu bağlamda vakit namazlarının evde kılınması, cuma ve diğer toplu eda edilen namazlar için camilerde bir araya gelinmemesi ve umreden dönen vatandaşların 14 günlük gözetim için uygun yerlerde misafir edilmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Geçici de olsa camilerde vakit ve cuma namazlarının kılınmayacak olmasının elbette istenen bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman alimler, insan sağlığı söz konusu olduğunda ibadetlerin camiler yerine evde yapılmasının bir vecibe olduğunda hemfikirdirler. Hatta Dünya Müslüman Alimler Birliği böyle zamanlarda camiler yerine evlerde ibadet yapılmasının caiz, hatta gerekli olduğuna dair fetva yayınlamıştır. Devletimizin ve Diyanet teşkilatının aldığı kararları yerinde bulmakta ve Müslüman halkımızın bunlara uyması gerektiğini açıkça ilan ediyoruz."

Açıklamada ayrıca bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korumayla ilgili tavsiyelerin bulunduğu ayet ve hadislere de yer verildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan 'korona' ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Guido Senia Acun Ilıcalı
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 14:04:58. #1.14#
title