UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir durum yaşandığı hatırlatıldı.

Bu sebeple yerel ve uluslararası pek çok etkinliğin, yolculukların, ticari ve sosyal faaliyetlerin askıya alındığı, ertelendiği veya iptal edildiği kaydedilen açıklamada, insanların Kabe-i Muazzama dahil birçok ibadet mahalline tedbir amaçlı alınmadığı, insanlığın topyekün bir musibet ve imtihanla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de virüsün yayılmasını ve ölümlere yol açmasını önlemek, hastalığın tedavisi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşların aldığı acil önlemlerin ivedilikle uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Devlet yetkililerinin virüsün kişiden kişiye bulaşmasını önleyici tedbirlerin bir gereği olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kanunların verdiği yetkiye dayanarak dini konularda bir takım önlemler aldığı anlatılan açıklamada, bu bağlamda vakit namazlarının evde kılınması, cuma ve diğer toplu eda edilen namazlar için camilerde bir araya gelinmemesi ve umreden dönen vatandaşların 14 günlük gözetim için uygun yerlerde misafir edilmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Geçici de olsa camilerde vakit ve cuma namazlarının kılınmayacak olmasının elbette istenen bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman alimler, insan sağlığı söz konusu olduğunda ibadetlerin camiler yerine evde yapılmasının bir vecibe olduğunda hemfikirdirler. Hatta Dünya Müslüman Alimler Birliği böyle zamanlarda camiler yerine evlerde ibadet yapılmasının caiz, hatta gerekli olduğuna dair fetva yayınlamıştır. Devletimizin ve Diyanet teşkilatının aldığı kararları yerinde bulmakta ve Müslüman halkımızın bunlara uyması gerektiğini açıkça ilan ediyoruz."

Açıklamada ayrıca bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korumayla ilgili tavsiyelerin bulunduğu ayet ve hadislere de yer verildi.

Kaynak: AA