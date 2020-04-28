UMAD'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
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UMAD'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

UMAD'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
28.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:22

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

UMAD tarafından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ramazanın ilk gününde okuduğu "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Toplumun temeli olan ailenin bir erkek ile bir kadının bir araya gelmesiyle hayat bulduğu ve sağlıklı nesillerin aile sıcaklığı içerisinde varlığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "iki erkeğin veya iki kadının bir araya gelmesi" şeklinde tanımlanan eşcinselliğin ve bunun aşırı biçimlerinin hiçbir surette insanlığın gelişmesine ve devamına katkı sağlayamayacağı aktarıldı.

Türkiye'de halkın doğru bilgilendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirildiğine, Başkanlığın da camiler üzerinden doğru dini bilgiyi halka ulaştırdığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu cuma (24 Nisan), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın verdiği hutbede kullandığı ifadeler üzerine yapılan suç duyuruları 'Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapmasın.' demeye eşdeğer bir aymazlıktır. Yapılan, toplumun geleceğini tehdit etme eğilimi gösteren bazı ahlak dışı sapkınlıklara karşı Müslümanların uyarılması ve toplumun böyle bir bozulma yaşamaması için tedbir alınmasının talep edilmesinden öte bir şey değilken, sanki bir suç işlenmiş gibi gösterilmesi ne hukukidir ne de ahlakidir."

Toplumda meydana gelecek bozulmalara karşı gereken uyarıları yapmanın din adamlarının görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı ile aynı kaynaklardan beslenen, aynı ortak dini idealleri paylaşan UMAD çatısı altında toplanmış ilim ve fikir adamları olarak bizler, Başkan'ın yanındayız ve söylediği sözlerin müdafisiyiz. Demokratik bir ülkede Başkan'ın görevi gereği yaptığı haklı uyarıların suç gibi gösterilmeye çalışılması, toplumsal barışı da tehdit edecek yanlış bir yaklaşımdır. Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik yapılan suç duyurusunun hukuki ve insani bir zemini olmadığına inanıyoruz. Başkanlığın yaptığı bu gibi doğru dini yaklaşımların ve değerlendirmelerin her zaman destekçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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