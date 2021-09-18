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Ulviye Avağ cinayetinde soruşturma tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ulviye Avağ cinayetinde soruşturma tamamlandı

Sultangazi'de Ulviye Avağ'ın bir süredir görüştüğü şahıs tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sultangazi'de Ulviye Avağ'ın bir süredir görüştüğü şahıs tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet D.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, Sultangazi'deki Gazi Kent Ormanı'nda, 10 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre, Ulviye Avağ (32) ile bir süredir görüştüğü Mehmet D. (31) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada, Mehmet D., yanındaki silah ile Avağ'a kurşun yağdırdı. Avağ, olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet D. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avağ'ın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Şüpheli maktule çok kez ateş etti"

Cumhuriyet savcısı Rahim Burak Demir tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Ulviye Avağ ile şüpheli Mehmet D. arasında gönül ilişkisinin bulunduğu, suç tarihinde şüpheli ile maktulün tartıştığı ve tartışmalarının ardından Sultangazi'deki Gazi Kent Ormanı'na gittikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mehmet D.'nin ele geçirilemeyen silahı ile çok kez ateş ederek maktule Ulviye Avağ'ı öldürdüğü belirtildi.

Savunmasında cinayeti kabul etti

Avağ'ın ağabeyinin beyanında, şüphelinin kardeşinden uzaklaştırma kararının bulunduğu söylediğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin savunmasında Avağ'ı öldürdüğünü kabul ettiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet D.'nin ateşli silahla, birden fazla kez ateş ederek Ulviye Avağ'ı kasten öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Mehmet D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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