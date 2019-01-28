Uluyayla'da 5 Kişi Mahsur Kaldı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde Uluyayla'ya da mahsur kalan 5 kişi 12 saat sonra kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Uluyayla'da meydana geldi. Gezmek için Uluyayla'ya çıkan 5 kişi, dönüş yolunda kara saplandı. Telefonların çekmemesi nedeniyle yaylaya çıkan kişilerin aileleri kendilerine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Uluyayla'ya sabah saatlerinde Özel idare ekiplerine ait greyderle çıkan AFAD ve jandarma, mahsur kalan 5 kişiye ulaştı. Geceyi araçların içinde geçirdikleri öğrenilen kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Bartın

Kaynak: DHA