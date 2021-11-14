ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi

BURSA (İHA) - Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi zirvesinde ULUTEK, teknoparklar arasında 26'dan 14'üncü sıraya yükseldi.

8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde teknoloji tabanlı büyüme yolunda önemli katkılar sunan ULUTEK Teknopark, 63 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 14'üncü sıraya yükseldi.

ULUTEK Teknopark'ın sıralamadaki yükselişini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Aklın ve bilginin hakim olduğu bu yeni dönemde, üretim tesislerinden organize sanayi bölgelerine kadar her alanda yer alan teknoloji ekosistemi, ekonomik yaşamın merkezine oturdu. Bu yeni ekosistemde birçok şehir, dijital uygulamalar ile akıllı şehir kimliği kazanmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Teknolojinin baş döndürücü hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde Bursa'da 'Gelecek İçin İnovasyon' mottosuyla faaliyetlerini sürdüren ULUTEK'te yürütülen AR-GE, inovasyon ve tasarım odaklı projelerimiz ile kentimize ve ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin milli teknoloji atılımı doğrultusunda üniversite-sanayi iş birliğimizden doğan ULUTEK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2018 Performans Endeksi sonuçlarında 54 teknopark arasından 26'ncı sırada yer alırken, 2020 yılında gerçekleşen sıralama sonucunda 63 teknopark arasından 14'üncü sıraya yükselme başarısını yakaladı. Bursa'da dönüşüm hamlesinin startını verdiğimiz 2013 yılından bu yana doluluk oranını Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte yüzde 100'e taşıdığımız ULUTEK Teknopark'ımız bu başarısına ivme kazandırarak, uluslararası bir marka düzeyine gelecek" diye konuştu.

ULUTEK Teknopark'ın başarı ivmesinin gurur verici olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü-ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da "Üniversitemizin Bursa gibi bir sanayi şehrinde kurulu olmasının ürünü olarak teknolojiye ev sahipliği yapan ULUTEK'in böylesine büyük başarılara imza atması gurur verici. Üniversitemiz içerisinde yer alan ULUTEK'in, dijital dönüşüme paralel bir biçimde bu yenilikçi teknolojileri kullanabilen bir altyapıya sahip olması, öğrencilerimiz için de yol gösterici nitelikte. Tersine beyin göçünün sağlanması için girişimcilik ekosisteminin ve teknoloji üretiminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizdeki hocalarımızın birikimi ve Bursa'daki sanayi bölgelerimizin gelişimi sayesinde öğrencilerimizin nitelikli iş gücünü karşılayacağı ve istihdama kazandırılacağı inancındayım. ULUTEK, yenilik ve teknoloji ekosistemimize her geçen gün daha fazla katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de "Teknopark yöneticileri ve 160'ı aşkın firmamızın katkılarıyla gerçekleşen bu yükselişte, sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Kentimiz ve ülkemizin geleceğini teknoloji üreticisi olarak tasarlamak için daha faydalı çalışmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Yenilikçilik odaklı emin adımlar atarak bu geleceğe yaklaşmayı ve yüksek kalite hedefiyle katma değerli üretim sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - BURSA