ULUTEK’in kalitesi tescillendi

06.09.2019 14:50

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi. ULUTEK, Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001: 2015 belgesi almaya hak kazandı.