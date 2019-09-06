ULUTEK’in kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi.

06.09.2019 14:50
ULUTEK’in kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi. ULUTEK, Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001: 2015 belgesi almaya hak kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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