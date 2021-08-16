ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor
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ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor

ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ULUTEK Teknopark Hızlı Prototipleme Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı.

ULUTEK Teknopark Hızlı Prototipleme Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı.

ULUTEK Teknopark'ın Hızlı Prototipleme Merkezi projesi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı dahilinde desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 1,2 milyon TL bütçeli proje, yüzde 75 oranında BEBKA tarafından destekleniyor. Kurulacak merkezde orta ve büyük boy olmak üzere iki adet üç boyutlu yazıcının yanı sıra, torna ve freze tezgahları, CNC dik işlem merkezi, çeşitli makine teçhizatlar yer alacak. Merkezin tesisine yapım işleriyle başlanacak. Makine ve ekipmanlar için ihale ve temin süreçlerinin tamamlanmasıyla Nisan 2022 itibariyle faaliyete geçecek.

Hızlı Prototipleme Merkezi'nin ULUTEK Teknopark'ın önemli bir ihtiyacı olduğuna dikkat çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Hızlı Prototipleme Merkezi, BEBKA desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu sebeple, BEBKA yetkililerine, ülke kalkınmasına destek sağlayacak bu tür projelere olan desteklerinden ve kalkınmaya öncülük etmelerinden ötürü çok teşekkür ederim. Hızlı Prototipleme Merkezi projemiz, 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görülen 12 proje arasında yer alıyor. Merkezin yerli ve milli üretimin desteklenmesi ve bölgenin yenilik odaklı çalışmalarının artırılması açısından önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarında tespit edilen ihtiyaçların giderilmesini sağlayarak, öncelikle ULUTEK Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimciler ve Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri olmak üzere, Bursa ilimizde birçok kesime hitap edebilecek nitelikte faaliyetlerini sürdürecek. Yüksek katma değerli ürün üretiminde prototipleme ihtiyacını giderecek bu Merkez ile girişimcilerimiz zaman, emek ve maliyetler açısından avantaj sağlamış olacaklar. Bu projeyle girişimlerimizi desteklemek suretiyle, bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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