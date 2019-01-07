Ulutaş: "Yardımcı Eczacılık Yapmak İsteyen Meslektaşlarımızı Başvuru Tarihlerine Göre Sıralamaya...

Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Yardımcı Eczacılık Kılavuzunun geçen hafta itibariyle bakanlıkça yayınlandığını ifade ederek, yardımcı eczacılık yapmak isteyenleri başvuru tarihlerine göre sıralamaya aldıklarını söyledi. Ulutaş ayrıca, tabela konusunda da yönetmelik değişikliği olduğunu dile getirerek, tüm eczanelerin 6 ay içerisinde belirtilen standartlara uygun tabelalarla değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'de ilk etapta 30'a yakın genç eczacının yardımcı eczacılık için başvurduğunu, yaklaşık 10 eczacının ise müracaatta beklediğini dile getiren Ulutaş, "Yardımcı Eczacılık Uygulaması 2012 yılındaki kanun değişikliğinden sonra 2014 yılında bununla ilgili geniş yönetmeliğimiz yayınlandı. Orada Yardımcı Eczacılık geniş bir şekilde tarif edilmişti zaten. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili zaten süreci biliyorduk. 2018 yılının Haziran ayında mezun olan genç meslektaşlarımız Yardımcı Eczacılık uygulamasına tabiiler. Tabi bu geçen 6 aylık sürede Yardımcı Eczacılık Kılavuzu yayınlanmadığı için genç meslektaşlarımız 5-6 aylık bir süre kaybına uğradılar. Yardımcı Eczacılık Kılavuzu geçen hafta itibariyle bakanlığımızca yayınlandı. Bu kılavuzun neticesinde de Türk Eczacılar Birliği bu konudaki takvimi açıkladı. Bizde halihazırda kayıt yaptırmış, yardımcı eczacılık yapmak isteyen meslektaşlarımızı başvuru tarihlerine göre sıralamaya aldık. Onlar da yarından itibaren yönlendirmeler ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yardımcı Eczacılık Uygulaması da şu şekilde; Eczacılık Fakültesini bitirdikten sonra bir eczanede mes'ul müdürlük yapmak ya da bakanlığımızın uygun gördüğü yerlerde serbest eczane açabilmek için okul bittikten sonra 1 yıl yardımcı eczacılık yapma şartı getiren bir uygulama. İlk dönem olarak genç meslektaşlarımızın bir kısmı başladı, bir kısmı da başlamak için sırada bekliyorlar. Umarım mesleğimiz ve genç meslektaşlarımız adına güzel bir uygulama olur. Bu sürede de yakından takip edip onlara yardımcı olmaya çalışacağız. İlk etapta bize 30'a yakın meslektaşımız başvurmuştu. Geçen hafta tekrar inceleme şansımız oldu. Yaklaşık 10 meslektaşımız şuanda yardımcı eczacılık yapmak için müracaatta bekliyor. Biz de onların bakanlığımızın 2 milyon 300 bin TL yıllık ciro bazlı üzerinde kalan eczanelerin yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu var. En yüksekten başlayarak genç meslektaşlarımızın oralara yerleşmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türk Eczacılar Birliği ile Sağlık Bakanlığının Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirtilen standartlardaki tabelalarla değiştirilmesi için 6. ayın 30'una kadar süre verildiğini hatırlatan Ulutaş, "31 Aralık itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğimiz oldu. Özellikle beklemiş olduğumuz 2 konuya da açıklık getirdi. Bunlardan bir tanesi eczane tabelalarının Türk Eczacılar Birliği ile Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirtilen standartlardaki tabelalarla değiştirilmesi için 6. ayın 30'una kadar süre verdi. Biz 2019 yılının 6. ayın sonuna kadar mevcut eczane tabelalarımızı bakanlığımızın öngördüğü kılavuzda geçen şekliyle standartları belirtilmiş tabelalarla değiştirmek zorundayız. Bunun için de 6 aylık bir süre verilmiş durumda" dedi.

Yürürlükte değişen maddeler hakkında bilgiler veren Eczacılar Odası Başkanı Ulutaş, "Yine aynı şekilde eczanelerimizin ısı/nem takibini yapmamız ve eczanede soğuk zincir olarak bulundurduğumuz buzdolaplarının da takibini yapabilmemiz için elektronik cihazlara geçmemiz için de bir takvim yayınlandı Resmi Gazete'de. Burada da 6. ayın 30'una kadar kalibrasyonları düzenli olarak yapılabilen ve belirtilen sınırların dışına çıktığında SMS ile eczacılarımızı bilgilendiren cihazlara geçiş yapılmasının takvimini açıkladı. 6 ay içerisinde bütün eczanelerimizin bu cihazı kullanma zorunluluğu getirildi. Biz de bu konuda daha önceden zaten çalışmalarımız vardı. Kayseri'de üretimini yapması için firmamızla çalışma yapmıştık. Halihazırda yerli bir üretim olarak Kayseri'de ısı/nem ölçüm cihazının üretimi yapıldı, deneme aşamalarını geçti. Kullanan meslektaşlarımız da var, bu süreci kolay aşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA