Uluslarası Gençlik Projesi Katılım Çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslarası Gençlik Projesi Katılım Çağrısı

Uluslarası Gençlik Projesi Katılım Çağrısı
Habermetre - Haberler | Toplum

"#AddicTech" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi Katılımcı ÇağrısıPROJE TARİHLERİ : 25 Temmuz - 2 Ağustos 2021PROJE YERİ : Kızılcahamam/ANKARA (Soğuksu Otel)KATILIMCI ÜLKELER : Yunanistan, Romanya, Litvanya, PolonyaKATILIMCI SAYISI : Türkiye katılımcılarıyla birlikte 40 kişiPEKİ PROJEMİZ SİZE...

"#AddicTech" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi Katılımcı ÇağrısıPROJE TARİHLERİ : 25 Temmuz - 2 Ağustos 2021PROJE YERİ : Kızılcahamam/ANKARA (Soğuksu Otel)KATILIMCI ÜLKELER : Yunanistan, Romanya, Litvanya, PolonyaKATILIMCI SAYISI : Türkiye katılımcılarıyla birlikte 40 kişiPEKİ PROJEMİZ SİZE NE KAZANDIRACAK? Kızılcahamam Belediyesi ve Anka Gençlik Derneği işbirliğinde bu yaz Kızılcahamam'da harika bir gençlik projesi düzenliyoruz! 5 farklı ülkeden gelecek olan gençler ile bir haftalık bir gençlik projesi düzenlenecektir. Projemizde gençlerimiz farklı kültürleri tanıma ve yeni dostlar edinme fırsatı bulacaklardır. Tüm hafta boyunca teknoloji ve internet üzerine etkinlikler düzenlenecek, spor aktiviteleri yapılacak, kültür geceleri yapılacak ve de Kızılcahamam'ı keşfetmek için geziler düzenlenecektir. Gençler liderlik yetilerini geliştirmekle kalmayacak, yaparak öğrenecek ve takım çalışmasının birer parçası olacaklardır. Gençler kısacası sizler için çok önemli bir fırsatı Kızılcahamam'a getiriyoruz. Kendi evinizde bu projenin bir parçası olmalısın. Sadece 4 gencimizin dahil edileceği bu projeye başvuru çok basit, Kızılcahamam belediyesi Kültür sosyal işler müdürlüğümüze gelerek isminiz ve iletişim bilgilerinizle başvurmanız. NOT : 1-) 18-25 yaş arası üniversiteye hazırlanan, üniversite okuyan ve üniversiteyi bitirmiş gençler başvurabilir. 2-) Başvuranlar arasından mülakatla 4 genç seçilecektir. Ancak başvuran her gencimiz yapacağımız gezi aktivitelerine, pikniklere, bisiklet turlarına ve diğer birçok aktivitemize katılabilecektir. 3-) Başvurular 9 Temmuz 2021 tarihine kadardır. 4-) Katılan gençlerimize proje sonunda CV'nize koyabileceğiniz uluslararası geçerliliği olan YOUTH PASS SERTİFİKASI verilecektir. 5-) Katılan gençlerimizin konaklama dahil bütün giderleri Kızılcahamam Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslarası Gençlik Projesi Katılım Çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:15:54. #1.14#

title