Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası yarın Polonya'da başlayacak
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Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası yarın Polonya'da başlayacak

Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası yarın Polonya'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da start alacak.

Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da start alacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular kadınlar ve grekoromen stilde mücadele edecek.

Geçen haftaki milli takım seçmeleri nedeniyle milli sporcuların serbest stil kategorisi yarışlarında yer almayacağı turnuvada, olimpiyatlara kota alanların dışındaki güreşçiler boy gösterecek.

Kadınlarda, 50 kiloda Aynur Erge, 55 kiloda Esra Pul, 57 kiloda Mehlika Öztürk, Eda Tekin, Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Elif Yanık, 62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir, Aslı Tuğcu, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Tosun ile 76 kiloda Ayşegül Özbege yer alacak.

Grekoromen stilde ise 60 kiloda Ekrem Öztürk, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar, Doğan Göktaş ve 97 kiloda İbrahim Tığcı mücadele verecek.

Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası, 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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