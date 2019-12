Uluslararası Yörük Sempozyumu başladı

07.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:59

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün topluma hız verecek, öne fırlatacak temel kültür dokusu olduğunu belirterek "Eğer Yörük'ün bakış açısı egemen olsaydı ceplerimizdeki telefonların bir kısmı Türk malı olacaktı" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliği, Antalya Valiliği'nin destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış gecesiyle başladı.



Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı gecede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul, belediye meclis üyeleri, Yörük dernek, birlik, federasyon ve konfederasyon temsilcileri yer aldı.



Uysal, açılış konuşmasında geleceğin robotla, yapay zekayla örülü dünyasında yer alacak bir Türkiye'nin, kendi geçmişinden bir ivme alması gerektiğini söyledi. "Bizim geleneksel kültürümüzde, geleneksel yaşam biçimimizde bulunan öğelerden hareket etmeden, toplumuzun genel yaşam biçimi ve kültür mirasının içinde yer alan tarihi zenginlikten hız almadan bu dijital ve modern çağın gereklerini yerine getirecek toplumsal enerjiyi organize etmemiz çok güç" diyen Başkan Uysal, bunun aksinin geri kalmışlık olacağını söyledi.



Geri kalmışlığın ise yoksulluk, ekonomik bağımsızlığa dayalı olmayan siyasi duruş ve siyasi bağımsızlığını kaybı, güçsüzlük ve yalnızlık olacağına dikkat çeken Uysal, "Onun için kendi kültürümüzde ortaya çıkan, bize hız verecek, bizi öne fırlatacak temel kültür dokusunun altını çizmeden, derinleştirmeden, bu kimlikten yola çıkmadan toplumsal seferberliği oluşturmamız mümkün değildir" diye konuştu.



"Yörüklük geleceğin umududur"



Yörük kültürünün, bu bağlamda, bugüne ve geleceğe ışık tutan birçok değere sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:



"Bizim Yörük kültürümüzde 24 saat mesai var, çalışkanlık var. Şimdi, bugün buna ihtiyacımız yok mu? Fazlasıyla var. Yörük kültüründe müthiş bir çevre bilinci, hayatla sınanan çevre bilinci var. Şu an buna ihtiyacımız yok mu? Gerçek hayatla ortaya çıkan bir liderlik var. Kadın erkek, genç yaşlı demeden en yeteneklinin arkasında durmak var. Liyakat var. Bugün buna çok ihtiyacımız yok mu? Cinsiyetler ve yaş kuşakları arasında denge var. Bugün buna fazlasıyla ihtiyaç var. Yörük kültüründe eline geçen her şeyin kıymetini bilmek var. Yani inovasyon var. Yenilikçilik var. Bugün buna tarihin hiç bir devresinde olmadığı kadar ihtiyaç yok mu? Eğer Yörük'ün bakış açısı egemen olsaydı ceplerimizdeki telefonların bir kısmı Türk malı olacaktı. Yörük kültürü, toplumun gelecekle ilgili umududur. Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olarak gördüğümüz kara çadırın olduğu her yerde, en derinlemesine olmaya devam edeceğiz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sempozyumun tüm Yörük dostlarına ve Antalya'ya hayırlı olması dileğinde bulunurken YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Başkan Uysal'ın Yörük kültürüne hizmette sınır tanımadığını belirterek teşekkürlerini dile getirdi. Milletvekilli Zeybek ise AÜ bünyesinde Yörük kültürünü araştıran bir enstitünün kurulması için TBMM'ye bir kanun teklifi sunduğunu söyledi.



Açılış konuşmalarının ardından 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu açılış programı AÜ Antalya Devlet Konservatuarı'ndan Dr. Sevilay Gök Akyıldız, Öğretim görevlisi Ali Bedel ve Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Önür'ün söyleşi ve dinletisiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA