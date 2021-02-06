Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı

06.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:10
Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabını Davide Gabburo kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabını Davide Gabburo kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Dim Vadisi boyunca 16 ülkeden 170 sporcunun 148 kilometre pedal çevirdiği yarışta İtalya'nın Bardiani CSF Faizane takımından Davide Gabburo birinci oldu.

Yarışta İsviçre milli takımından Filippo Colombo ikinciliği, Bardiani CSF Faizane takımından Alessandro Tonelli üçüncülüğü elde etti.

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Yarışların Grand Prix Gazipaşa etabı, yarın Alanya-Gazipaşa Havaalanı terminali önünde gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Didem Kınalı Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Okan Buruk Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Körfez Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 21:10:36. #1.14#
title