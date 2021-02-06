Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabını Davide Gabburo kazandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabını Davide Gabburo kazandı.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı.
Dim Vadisi boyunca 16 ülkeden 170 sporcunun 148 kilometre pedal çevirdiği yarışta İtalya'nın Bardiani CSF Faizane takımından Davide Gabburo birinci oldu.
Yarışta İsviçre milli takımından Filippo Colombo ikinciliği, Bardiani CSF Faizane takımından Alessandro Tonelli üçüncülüğü elde etti.
Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
Yarışların Grand Prix Gazipaşa etabı, yarın Alanya-Gazipaşa Havaalanı terminali önünde gerçekleşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt