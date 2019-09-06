Uluslararası Yol Bisiklet Yarışması'nın Develi Etabı Tamamlandı

06.09.2019 16:17

9 Ülkeden 12 takımın katıldığı Develi meydanından başlayan ve 145 kilometre yol katedilen Uluslararası Yol Bisiklet yarışmasının Develi etabı tamamlandı.



Uluslararası Yol Bisiklet Yarışmasında 1.Sakarya Belediyesi Bisiklet Takımı Sporcularından Onur Balkan, 2.Slovakya takımından Patrik Tybor, 3. İse Stanirlov Bazhkov oldu,İlçe Protokolü yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve hediye takdiminde bulundu.



Uluslararası Yol Bisiklet Yarışmasında 1. Olan Onur Balkan"Takım olarak burada kamp yapıyorduk. Yolları biliyoruz yani antrenman yaptığımız yollar, bu yüzden avantajlıydık, takımımız iyi çalıştı benim için ve Ahmet abi için. Ondan sonra kaçış grubu oluşturduk ve sonuca gittik. Son bölümde artık her şey benim üzerimdeydi. Bende bana düşen görevi en iyi şekilde yapmayı başardım. O yüzden takım arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Yollar çok bozuk, köy yollarında o yüzden baya sıkıntılar çektik ama, iyiydi yine. Takım olarak iyi iş çıkardığımıza inanıyorum. Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."dedi



Bisiklet Fedaroayonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Luzumlar, "Kayseri'mizde ilk defa uluslar arası bisiklet yol yarışı yapıyoruz. 2 Etapta yapıyoruz, birtanesi 1.2 diğeri Velotürk Erciyes.Burada uluslar arası yapıldığı için 12 ülkeden yaklaşık 102 sporcunun katıldığı, uluslararası bir yarışın ilk ayağı develi ilçesinde yapıldı 145 km lik bir yarış yapıldı. ve sonucunda Bir Türk sporcumu Onur Balkan kazandı Salcona Sakarya'dan, bu bizi Kayseri'de olması ve bir Türk sporcunun kazanması bizi onure etti. Burada emeği geçen Kayseri Valiliğine, Büyükşehir Belediye'sine, Develi Belediye'sine, Jandarma Komutan'lıklarına, Emniyet Müdürlük'lerine, Sağlık Müdürlük'lerine ve emeği geçen tüm sporcularımıza hepsine teşekkür ediyorum."dedi



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar"Develi'mizde böyle güzel bir organizasyonun yapılması bizide çok gururlandırdı ve renklilik kattı. Bu organizasyonla dünyanın dört bir tarafından gelerek ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz hepinizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum, Develimize hoşgeldiniz. KIş sporlarının yanısıra bisiklet sporunun da Türkiye de önemli bir merkezi haline gelen Erciyesimizin hemen yanı başında bulunan Develimiz de doğal güzellik ve imkanlarıyla doğa sporlarına ev sahipliği her geçen gün artmaktadır. Tarihi Turistik yerlere yakınlığıyla bisiklet tutkunlarının perçin ettiği İlçemi böyle uluslararası bir organizasyonla buluşturan Türkiye bisiklet Federasyonumuz başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Erciyes A.Ş ye, Oran kalkınma ajansına ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Trafik sorunlarına önemli bir alternatif olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için bu ve benzeri organizasyonlarla çok önemli bir farkındalık oluşturulmaktadır. Spor tarihi ve doğal güzelliklere sahip İlçemizi uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı yakaladığımızdan dolayı çok memnunum. Bu etkinliğin sizlerin vesilesiyle İlçemizde, Ülkemizde ve tüm dünya da tabiat dostu bisikletin kullanımını teşfik etmesini temenni ediyor bugün Develi parkurunda pedal çeviren ter döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, inşallah yarışların bundan sonraki etaplarında da sağlık ve mutlu şekilde hiçbir aksaklı yaşanmadan tammalanmasını diliyorum tekrar hoşgeldiniz şerefler verdiniz."dedi



Develi Kaymakamı Murat Duru"9 Ülkeden katılan misafirlerimiz İlçemize hoşgeldiniz. Bisiklet festivalinin ilçemizde yapılmasında ev sahipliği yaptığımızdan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu güzel yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi - KAYSERİ

Kaynak: İHA