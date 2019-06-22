Uluslararası Yoga Günü

Uluslararası Yoga Günü

- Yoga etkinliğine katılanlar Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi Yoga etkinliği yapan katılımcılarANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından...

- Yoga etkinliğine katılanlar
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi
Yoga etkinliği yapan katılımcılar
ANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Seymenler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yoga yaptı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et