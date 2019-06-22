Uluslararası Yoga Günü
- Yoga etkinliğine katılanlar Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi Yoga etkinliği yapan katılımcılarANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından...
- Yoga etkinliğine katılanlar
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi
Yoga etkinliği yapan katılımcılar
ANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Seymenler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yoga yaptı.
Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri