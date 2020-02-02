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Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası sona erdi.

02.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:54
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası sona erdi.

Yaş grubunda Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen turnuva, Konya'da gerçekleştirildi.

Organizasyona Türkiye 16 yaş altı ve 15 yaş altı takımlarının yanı sıra; Letonya, Litvanya, Rusya, Sırbistan ve Slovenya'nın 16 yaş altı milli takımları katıldı.

Tek devreli lig usulüne gören oynanan turnuvada yaptığı 6 maçı da kazanan Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu. Organizasyonu Rusya ikinci, Litvanya üçüncü tamamladı.

16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Berke Büyüktuncel, turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Kaynak: AA
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