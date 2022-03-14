Malatya'da eğitim hayatını sürdüren yabancı öğrencilerin katılımıyla 9 farklı ülkeden 14 takımın katıldığı 'Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası' başladı. Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Çınar, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına katkı sunan uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası' açılış törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Kebabcıoğlu Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği (MİSA) Başkanı Murat Kızluk, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, takım antrenörleri ve futbolcular katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başlayan Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvasına yurt dışından Malatya'ya gelip eğitim hayatını sürdüren dünyanın farklı ülkelerinden yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan 14 takım katıldı. 10 gün sürecek olan turnuvanın başlama vuruşunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile protokol üyeleri yaptı.

Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvasının sporun birleştirici ve dayanışma ruhunu bir kez daha ön plana çıkartan önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyemize ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunarken, katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin de, "İnsanların ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı bir dönemde birlikte olmak için birçok sebep bulabiliriz. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası da bunun güzel bir örneğidir. Hep birlikte güzel şeyler paylaşabilir ve dünyayı daha yaşanabilir bir hale dönüştürebiliriz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, dünyanın farklı ülkelerinden Malatya'ya gelen öğrencileri Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvasında buluşturmaktann onur duyduklarını ifade edip, dünyanın ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına güzel bir katkı sunduklarını söyledi.

Turnuvaya katılan tüm futbolculara teşekkür edip, başarılar dileyen Çınar, " Eğitim hayatlarını tarih ve kültür kenti olan Malatya'da sürdüren 9 farklı ülkeden 140'a yakın futbolcu kardeşimizin katıldığı Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası gibi güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Malatya'da ilk kez düzenlenen böylesine geniş çaplı bir organizasyona katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerde ismini ülke çapında duyuran yerel bir yönetim olarak yine farklı, yine özel, yine bölgemize değer katan farklı bir organizasyonun altına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgenin

en hareketli ve gençlere en fazla yatırım yapan bir belediye olarak, toplumda farkındalık oluşturacak, dayanışma ve kardeşlik ruhuna katkı sunacak güzel bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada son dönemlerde yaşanan çatışmalar ve ülkeler arasında ki gerginlikler nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günlerde birliği, beraberliği ve kardeşliği ortaya koyacak, hem ülkemizin hem de kentimiz ve ilçemizin imajına değer katacak anlamlı bir buluşmayı hayata geçirmekten büyük bir onur duymaktayız. 10 gün sürecek olan turnuva sonunda dostluk ve kardeşlik kazanacaktır. Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz öğrencilerimiz arasında ki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olan bu turnuvamıza destek veren başta İnönü Üniversitemiz olmak üzere Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğimize, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanlığımıza, T.F.F. Bölge Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, A.S.K.F.'ye ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Turnuvamızın Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza hayırlı olmasını temenni ederken, tüm takımlara canı gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan tüm takımlar ve protokol üyeleri tarafından Türk Bayrağı önünde birlik ve beraberlik pozu verildi.

Açılış töreninden sonra turnuvaya katılan takımlar arasında heyecanlı ve renkli maçlara start verildi. - MALATYA