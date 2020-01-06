"Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda 35 bin lira ödül verilecek

06.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:42

"4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması", Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi" temasıyla düzenleniyor.

Ggençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yarışmaya 14 Şubat'a kadar başvuru alınacak.

Tüm dünyadan profesyonel ve amatör karikatüristlerin katılımına açık olan yarışmada verilecek ödüllerin yanı sıra 100. Yıl Özel Ödülü de takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılında tüm bağımlılıklarla mücadelede sağlıklı yaşamın önemine odaklandıklarını aktararak, "Bugüne kadar yarışan eserlerin yüzde 70'i yabancı karikatüristlere aitti. Bunların arasında Azerbaycanlı Soltan Soltanli, Belçikalı Luc Descheemaeker, Brezilyalı Silvano Mello, İranlı Kambiz Derambakhsh ve Sırbistanlı Borislav Stankoviç gibi dünyaca önemli isimler de bulunuyor. Aynı zamanda pek çok genç karikatürist ilk kez bu yarışmayla isimlerini duyurdu. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından karikatüristin kendi kültürel perspektiflerini yansıtacakları ilham verici eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam ödül 35 bin lira

Yarışmada, birincilik ödülüne layık görülen eserin sahibine 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye de 5 bin liralık para ödülü verilecek.

Üç eserin 2 bin 500 liralık "Başarı Ödülü" ile ödüllendirileceği etkinlikte, bir kişiye 2 bin 500 liralık Mazhar Osman Ödülü, bir kişiye de 2 bin 500 liralık 100. Yıl Özel Ödülü takdim edilecek.

Yeşilay, 4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda verilen toplam ödül 35 bin lira olacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA