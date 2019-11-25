Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Karaman'dan "sigarayı aniden bırakın" önerisi

25.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:30

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Muhammed İhsan Karaman, sigaranın azaltılarak değil aniden bırakılması gerektiğini söyledi.

Karaman, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesince Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda "Bağımlılık ve Gençlik" konulu sunum yaptı.

Bağımlılığın yalnızca kimyasal maddelere karşı olmadığını, günümüzde birbirinden farklı birçok bağımlılık çeşidinin görüldüğünü belirten Karaman, bir merakla başlayan sürecin bağımlılıkla sona erebildiğine işaret etti.

Alkol, uyuşturucu, tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ederken öncelikle "merak" unsurunun giderilmesi gerektiğini dile getiren Karaman, bu kapsamda Türkiye'de bu tür ürünlerin reklamının yasaklandığını hatırlattı.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin de buna karar verip, hızla harekete geçmesinin önemine değinen Karaman, "Sıkıntıya, dara düştüğümüzde, başarılı kişileri örnek alıp, çareyi bağımlılık yapıcı madde ya da davranışlarda değil de başarılı insanların gittiği yollarda aramak gerekiyor." diye konuştu.

"Bırakmayı ertelememek lazım"

Karaman, bağımlılıktan kurtulmanın ertelenmemesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Örneğin 'sigara içiyorum, bırakacağım' deniyor. Bu çok rastladığımız bir örnek. Bırakmayı ertelememek, zamana bırakmamak lazım. Zaman da size bırakıyorsa durum çok vahim olabilir. Karar vereceksin ve uygulayacaksın. Sigara içen insanların yüzde 70'e yakını bırakmak istediğini söylüyor. Ancak nasıl bağımlıysa bırakamıyor. Günde 10'dan az sigara içenler, bu isteği daha az gösteriyor. Sigara erteleyerek, azaltarak, zamana bırakarak bırakılabilir mi? Bununla ilgili bir araştırmaya göre, sigarayı aniden bırakabilenlerin oranı yüzde 80. Azaltarak bırakmayı başarabilenlerin oranı ise yüzde 6. Dolayısıyla sigarayı bırakmayı zamana bırakmamak gerekiyor."

Konferansa, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA