"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin ücretsiz halk gösterimleri, araçlı sinema...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin ücretsiz halk gösterimleri, araçlı sinema etkinliği şeklinde gerçekleştirilecek.

Festivalin yapım şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre organizasyon, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda "Park et, seyret" sloganıyla düzenlenecek.

"Şiir'den Şuur'a" başlığıyla 7 şairi konu alan 7 kısa film ile insan ve insani değerleri yücelten 7 kısa filmin yer alacağı festivalde, 3 haftada 6 gösterim yapılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, "Bu yıl şiirleri, sözleri ve felsefeleri dünyaya mal olmuş 7 büyük şahsiyeti konu aldık ve 7 büyük şairden yola çıkarak yazılan tematik senaryo yarışması sonucunda seçilen en iyi 7 senaryonun çekimlerini, Bursa'da gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Sürmeli, festival kapsamında insan ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında yönetmenlerin çalışmaları arasından 7 eser seçtiklerini belirtti.

Eda Sürmeli, şu bilgileri paylaştı:

"Her yıl açık hava sineması şeklinde gerçekleştirilen ücretsiz halk gösterimleri, bu yıl pandemi nedeniyle araçlı sinema olarak planlandı. Araçlı sinema ile filmlerimizi gerekli sosyal mesafede sinemaseverlerle buluşturacağız. Amacımız, yan yana 3 neslin izleyebileceği filmler elde etmek ve hep birlikte bu sinema keyfini yaşamak. Tüm Bursalıları ücretsiz arabalı sinemamıza davet ediyoruz. Bursa'nın kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Eylül'de perde açacak festivalde, 21.00-22.00 saatlerinde 7 kısa film art arda yayınlanacak. Festival, geçtiğimiz yıllardan özel gösterime alınacak filmlerle 1 saat boyunca arabalı sinema keyfini Bursalılarla buluşturacak."

Festival kapsamında, 11-12 Eylül'de, 17-18 Eylül'de ve 25-26 Eylül'de Yunuseli Havalimanı Otoparkı'nda sunulacak araçlı sinema gösterimleri ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA