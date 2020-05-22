Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yatırımların artırılması ve küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alınması için yatırımcılara güven veren ortamın sağlanmasının bugün daha da öncelikli hale...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yatırımların artırılması ve küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alınması için yatırımcılara güven veren ortamın sağlanmasının bugün daha da öncelikli hale geldiğini belirterek, "Bu bağlamda, Yatırımlar Çerçeve Kanunu ve Türkiye'nin Yatırım Stratejisi ve Yatırım Kriterleri çalışmalarını önemli buluyoruz." dedi.

Sargın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuk olduğu YASED United etkinliğinde konuştu.

YASED olarak ülkede rekabetçi, dünya standartlarında bir yatırım ortamının tesisi ve sürdürülebilirliği üzerine yoğun bir gayret içerisinde olduklarına işaret eden Sargın, küresel plandaki gelişmelerin, yatırımların yönünü, yatırımcıların tercihlerini her gün değiştirdiğini aktardı.

Sargın, ekonomilere önemli katkıları olan uluslararası doğrudan yatırımları çekebilmek için tüm dünyanın amansız bir yarışta olduğuna dikkati çekerek, "Her geçen gün daha da zorlu bir rekabet ortamında Türkiye'nin bu yatırımlardan hakettiği payı alabilmesi için politikalarımızı güncel tutmamız ve yatırımcılara doğru koşulları sağlamamız gerekiyor. Bugün bu değişimlerin en köklü olanına, tüm dünya ile birlikte tanıklık ediyoruz. Hepimizin öncelikli konusu, Kovid-19 salgını ve bu salgının insanımıza, sosyal ve ekonomik hayatımıza etkileri." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkenin bu salgını kontrol altına almaktaki başarısından gurur duyduklarını belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan sağlığını korumak üzere alınan önlemlerin ötesinde, sanayide üretim sürekliliği için alınan tedbirler, ihtiyaç malzemelerine zamanlı erişimini sağlayan planlamalar, bu sürecin belki de en zor kısmını asgari hasarla atlatmamızı sağladı. YASED üyeleri olarak bizler de Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine kayda değer katkılarda bulunduğumuzu paylaşmak isteriz. Ancak önümüzde hala zorlu ve uzun bir süreç var ve bu süreci hep birlikte etkin yönetmemizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki ülkelerin bu süreci yönetmekteki başarıları, geleceğin kazananlarını belirleyecek. Yine biliyoruz ki bu kriz birtakım yeni fırsatlar da yaratacak."

Sargın, Türkiye'de senelerdir yatırım yapmış, yatırımlarını büyütmüş şirketler olarak, ülkenin potansiyeline ve bu yeni dönemde de Türkiye'yi güvenilir bir yatırım ve üretim merkezi olarak konumlandırabileceklerine gönülden inandıklarını söyledi.

Ancak bunun bir yarış olduğunu ve bu yarışta başarılı olunması için yatırım ortamıyla ilgili bazı önemli adımların atılması gerektiğini bildiren Sargın, dünyadaki belirsizliklere rağmen yatırımcılara öngörülebilirliği yüksek bir alan yaratılmasının ülkenin rekabet gücünü arttıracağını ifade etti.

Sargın, Kovid-19'un hayatı aniden ve temelden değiştirdiğini ancak YASED'in yatırım ortamına ilişkin gündemini değiştirmediğini, sadece daha önemli hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası dönemde yatırımları artırmamız için de küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alabilmemiz için de yatırımcılara güven veren ortamı sağlamamız bugün daha da öncelikli hale gelmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığınızla doğrudan ve aynı zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çatısı altında yürüttüğümüz, Yatırımlar Çerçeve Kanunu, Türkiye'nin Yatırım Stratejisi ve Yatırım Kriterleri çalışmalarını önemli buluyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde 'Türkiye'nin geleceğine yatırım' teması altında belirlediğimiz stratejik önceliklerimizden, 'küresel tedarik zincirlerine Türkiye'nin entegrasyonu' ile 'sanayide dijitalleşme' konuları, bugün ülkemiz için daha da önem kazanmıştır. Bu alanlarda da Bakanlığınızla yakın çalışmalarımızı sürdürmek ve ülkemizi yarının ekonomisinde rekabetçi kılacak planlamalara katkı sunmak isteriz."

Kaynak: AA