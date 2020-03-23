Uluslararası Yatırımcılar Derneği'ne yeni genel sekreter Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) genel sekreterliğine Serkan Valandova getirildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) genel sekreterliğine Serkan Valandova getirildi.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, Serkan Valandova, 2018 yılından bu yana McKinsey&Company'de Kamu ve Sosyal Sektör Danışmanı olarak görev yapmaktaydı.

Valandova, bu görevinde Türkiye, Orta Asya ve Körfez ülkelerinde sanayi kalkınma, inovasyon, yatırım destek ve devlet teşvikleri gibi konularda pek çok başarılı proje yürüttü.

Serkan Valandova, profesyonel iş hayatına başladığı Devlet Planlama Teşkilatında 1998'den 2009'a kadar "Endüstriyel Kalkınma ve KOBİ" ve daha sonra "Şehir Planlama ve Afet Yönetimi" alanlarında Planlama Uzmanı olarak görev aldı.

2009- 2018 yıllarında Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü'nde Bölgesel Rekabet Daire Başkanlığı görevini üstlenen Serkan Valandova, bu görevi sırasında, bölgesel ölçekte sanayileşme, girişimcilik, inovasyon, yatırım destek politikaları geliştirdi ve uygulamasında bulundu. Valandova, bu dönemde, girişim sermayesi, akıllı ihtisaslaşma, Ar-Ge destek programları ve sanayi altyapı geliştirme projeleri üzerine de çalıştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Valandova, daha sonra Chicago Üniversitesi'nde Kamu Politikası alanında yüksek lisansını tamamladı. Valandova, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması alanında doktorasına devam ediyor.

Kaynak: AA