Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün sona erdi
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Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün sona erdi

Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün sona erdi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde yapılan müsabakalar sonrasında rakiplerini mağlup eden 74 kiloda İsa Demir ile Yakup Gör, 86 kiloda Serdal Çavuşoğlu ile İranlı Amirhossein Firauzpour, 97 kiloda Mustafa Sessiz ile olimpiyat ve dünya şampiyonu Azerbaycanlı Sharif Sharifov, finalde altın madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 74 Kiloda Zafer Dama ile Samet Ak, 86 kiloda Namık Korkmaz ile Fransız sporcu Akhmed Aibuev, 97 kiloda Baki Şahin ile İbrahim Çiftçi, 86 kiloda Fatih Erdin, repesajdan gelecek rakibi ile bronz madalya maçlarına çıkacak.

Kadınlar 50 kiloda Emine Çataloğlu ile Tunuslu Sarra Hamdi, 59 kiloda Ayşe Vatansever ile Elif Yanık, bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak. Ayrıca "Nordic" sisteminin uygulandığı kilolarda 65 kiloda Sude Berdan, 72 kiloda Merve Pul ve Kadriye Aksoy son turda madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ilk gün sona erdi - Haberler Spor
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