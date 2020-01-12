Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi

12.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:26

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu merhum milli güreşçi Yaşar Doğu adına bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye kadınlarda şampiyonluğu elde ederken, erkeklerde ikinci oldu.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen turnuva, İstanbul'daki Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.

Üç günde yaklaşık 20 ülkeden 250'ye yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye kadınlarda 2 altın, 6 gümüş, 8 bronz madalya alarak topladığı 190 puanla zirvede yer aldı. Kadınlarda Azerbaycan 99 puanla ikinci, Bulgaristan ise 82 puanla üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla 159 puan alarak turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Erkeklerde zirvede ise 180 puanla Azerbaycan yer alırken, Gürcistan 123 puanla üçüncülüğü elde etti.

Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde 4 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 26 madalya aldı.

Son gün 13 madalya

Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde son gün müsabakalarında toplam 13 madalya elde etti.

Erkeklerde 61, 74, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 55, 62 ve 76 kilolarda final mücadeleleri yapıldı.

Erkeklerde 61 kiloda Hamza Alaca altın, 79 kiloda Nuri Temur ve 125 kiloda ise Tanju Gemici gümüş madalya aldı. Erkeklerde 61 kiloda Recep Topal ve Recep Aktaş, 74 kiloda Yakup Gör, 79 kiloda Ahmet Batuhan Kıs ve Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise 55 kiloda Melda Dernekçi ve 76 kiloda Yasemin Adar altın madalyaya uzandı. 55 kiloda Dilan Kaya gümüş, aynı sıklette Esra Pul bronz madalya elde etti. Elif Jale Yeşilırmak da 62 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde dereceler

Erkeklerde son gün yapılan müsabakalarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

61 kilo:

1. Hamza Alaca

2. Valizade Intigam (Azerbaycan)

3. Recep Topal

3. Recep Aktaş

74 kilo:

1. Ali Pasha Umarpashaev (Bulgaristan)

2. Sulava Georgi (Gürcistan)

3. Yakup Gör

3. Gadzhiev Khadzhimurad (Azerbaycan)

79 kilo:

1. Abakarov Abubakr (Azerbaycan)

2. Nuri Temur

3. Ahmet Batuhan Kıs

3. Nuri Kotanoğlu

92 kilo:

1. Albarou Aslanber (Azerbaycan)

2. Marsgishvili Dato (Gürcistan)

3. Zubairov Shamil (Azerbaycan)

3. Mitsituri Irakli (Gürcistan)

125 kilo:

1. Magomedov Jamaladdin (Azerbaycan)

2. Tanju Gemici

3. Rakhimov Khasanboy (Özbekistan)

Kadınlar:

Kadınlarda son gün yapılan müsabakalarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

55 kilo:

1. Melda Dernekçi

2. Dilan Kaya

3. Esra Pul

62 kilo:

1. Tynybekova Aisuluu (Kırgızistan)

2. Omelchenko Tatyana (Azerbaycan)

3. Elif Jale Yeşilırmak

3. Gambarova Elmira (Azerbaycan)

76 kilo:

1. Yasemin Adar

2. Zsanett Nemeth (Macaristan)

3. Maria Oryashkovs (Bulgaristan)

3. Meded Kyzy Aiperi (Kırgızistan)

Kaynak: AA