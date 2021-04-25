Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan gönderilen yardım malzemeleri, Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve göçmenlere dağıtılıyor.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan gönderilen yardım malzemeleri, Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve göçmenlere dağıtılıyor.

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Kaynakların etkin kullanılması kapsamında çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, uluslararası kuruluşlardan da yardım alıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlar arasında yapılan iş birliği ile Ramazan ayında Esenyurt'a gönderilen bin 685 adet gıda kolisi, 3 bin 100 paket çocuk bezi, 333 adet bebek devam sütü, 8 bin 800 adet hijyen kiti, bin 500 adet banyo sabunu ve 5 bin adet çamaşır suyunun dağıtımı gerçekleştirildi.

"Yardımlar yurt dışı fonlarıyla yapılıyor"

İlçedeki göçmenlere yapılan yardımların tamamen uluslararası kuruluşlardan karşılandığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Dış Müdürlüğü Personeli Erkan Dakdevir, "Müdürlük olarak, uluslararası kuruluşlar ve diğer dış kaynaklardan elde edebileceğimiz kaynaklar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz yardımları şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve göçmenlerimize ulaştırma çabasındayız. Göçmenlere ulaştırdığımız yardımların tamamı, dış kaynaklardan elde ettiğimiz malzemelerden oluşuyor. Malzemeler zaman zaman farklılık göstermekte. Örneğin, pandemiyle ilgili BM'den aldığımız hijyen kitlerinin dağıtımını yaptık. Şu anda, Alman Federal Cumhuriyeti Devleti, Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GİZ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Esenyurt Belediyesi koordinasyonunda temin ettiğimiz gıda malzemeleri, bebek bezi ve bebek mamalarının dağıtımını yapmaktayız" dedi. - İSTANBUL

Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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