"Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali" başlıyor

28.08.2019 13:36

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali" 30 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir'de düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının bir etkinlikten öte kültürel değere sahip çıkmak olduklarını söyledi.

Festivali ulusaldan uluslararası boyuta taşımanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Yavaş, "Sındırgı'da 30 Ağustos'ta yani Zafer Bayramı'nda yağlı güreşlerle başlayacak, sonrasındaki 4 gün de Sındırgı'nın kurtuluş yıl dönümüne kadar sürecek çok güzel bir organizasyon planladık." dedi.

Yavaş, son yıllarda ilçenin termali ve Yağcıbedir halısıyla ön plana çıktığını vurguladı.

Sındırgı Yağcıbedir Yörük Bebeği Projesi'ne de değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Sındırgı'da 'Kınık bebeği' dediğimiz bir bebek var. Kadınlarda eskiden üç etek vardı. Biz bunu alarak minik bir bebeğe dönüştürdük. Yörük bebeklerini minik haline getirip Türkiye'ye Sındırgı'nın adını duyuracak organizasyonlar yapıyoruz. Bu tescilli bir marka, 'Sındırgı Yağcıbedir Bebeği' olarak tescil edildi. Türkiye logosuyla bir bebek tanıtabilmek çok özel bir durum. İçişleri Bakanlığından bir proje yapıldı, 110 bin lira aktarıldı. Kadınlarımız aldıkları malzemeleri bebeğe dönüştürüp dünyaya pazarlayacak."

Bu bez bebekleri de festivalde tanıtacaklarını aktaran Yavaş, Sındırgılı başpehlivanlar Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı'nın heykellerinin yanı sıra Yağcıbedir Anıtı'nın açılışını yapacaklarını belirtti.

Festivalin yabancı konuklarının olacağını söyleyen Yavaş, "Festivale Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kazakistan, Almanya, Kosova, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan gelecek halk oyunları ekipleri katılacak. 5 gün sürecek festivale 250 bin kişinin katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yavaş, Sındırgı'nın işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü olan 3 Eylül'de sona erecek festival etkinliklerine herkesi davet etti.

Kaynak: AA