Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayan soyuz MS 13 dünyaya döndü
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayan soyuz MS 13 dünyaya döndü

NUR Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 200 gündür görev yapan Soyuz MS 13 kapsülü Kazakistan'a indi.

06.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:12
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayan soyuz MS 13 dünyaya döndü

NUR Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 200 gündür görev yapan Soyuz MS 13 kapsülü 'a indi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'yu taşıyan kapsülün yerel saatle 15.12'de Kazakistan topraklarına indiği belirtildi.

Açıklamada, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

Soyuz MS 13 geçen yıl 20 Temmuz'da fırlatılmıştı.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansının ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Kaynak: AA
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