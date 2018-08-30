Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Hava Sızıntısı Onarıldı

NASA ve Roskosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen hava sızıntısının onarıldığını açıkladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos ve NASA tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hava sızıntı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, uzay istasyonunda bir dakikalık basınç sızıntısı meydana geldiği ve sorunun mürettebat tarafından giderildiği ifadelerine yer verildi.

Küçük bir göktaşının çarpması sonucu modülün hasar aldığı ve hava sızıntısının başladığı tahmin ediliyor.

NASA ve Roskosmos ortak açıklamasında, uluslararası uzay istasyonu mürettebatının hayati tehlike altında olmadığı ifade edildi. - MOSKOVA