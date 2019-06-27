Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Belediye Çay Bahçesi önünde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantları İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve daire müdürleri ile inceledi.

Akciğer hacmi ölçüm cihazıyla test de yaptıran Şentürk, şunları söyledi:

"Uyuşturucu kullanımı, insan sağlığına verdiği zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getiren önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarındandır. Uyuşturucu kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir."

Etkinlik, "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla balon uçurarak bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekilmesi ve vatandaşlara uyuşturucu kullanımının zararları konulu broşürler dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA