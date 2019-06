Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, insan sağlığı için ciddi bir tehdit olan uyuşturucunun dünyanın gündeminde olduğu gibi Türkiye'nin de gündemini işgal ettiğini belirtti.

Uyuşturucunun birçok insanın yaşamını acı bir şekilde karartmasına, toplumun refah düzeyini düşürerek, toplumun çekirdeği olan aile yapısını tahrip ettiğini vurgulayan Bilmez, "Merak ve özentiyle başlayan bu bataklık, maddi ve manevi dengelerin bozulduğu, benlik ve öz kültürün tüketildiği ortamlarda varlığını sürdürmekte. Geleceğimizi tehdit eden bir unsur olan uyuşturucu felaketinden gençlerimizi korumak ve kurtarmak, insani ve milli bir vazifedir. Bunun en etkili yolu da gençlerimizin uyuşturucu konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak." ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede gençliği ve toplumu korumada, başta tüm kurumlara, medyaya, okullara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve ailelere çok büyük görevlerin düştüğünü belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak büyük bir etkendir. Bundan dolayı toplumun her kesimine mesaj verecek çalışmalar ve projeler büyük önem taşımaktadır. Sınırda bulunan ilimiz de uyuşturucunun geçiş güzergahları arasında. Ancak, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, uyuşturucu ile mücadelemiz etkin bir şekilde sürüyor. Mücadelemiz, sokak satıcılarından tutun, olabilecekleri her alanda ve bunun ticaretini yapanlara yönelik amansız biçimde yürütülmekte. Güvenlik güçlerimiz, uyuşturucu ile mücadelede çok önemli ve başarılı operasyonlara imza atmakta. Bundan dolayı da güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Öte yandan, tedavi olmak isteyen uyuşturucu bağımlılarına yönelik, sağlık hizmetlerimizin kalitesi de her geçen gün artıyor."

Kaynak: AA