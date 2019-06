Bolu'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bolu'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Bolu Valisi Ahmet Ümit, daire müdürleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Kent Meydanı'nda açılan sergi protokol tarafından gezildi. Halkoyunu gösterisi gerçekleştirildi. Narkotik köpeği "Sezar" tarafından bir araçta uyuşturucu araması gerçekleştirildi.

Vali Ümit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda insanlığın en büyük tehdidinin uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Raporu, 31 milyon insanın bağımlı olduğunu söylüyor. Aynı rapor, yaklaşık 275 milyon insanın da uyuşturucu kullandığını söylüyor. Bu rakam 2017 yılında 250 milyon iken 2018 yılında 275 milyona çıkmış." diye konuştu.

"Ülkemizde de maalesef raporlara göre yaklaşık 2 milyon civarında kişi uyuşturucu kullanmaktadır" diyen Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Hakikaten çağımızın vebası ifadesi bile yetersiz kalacak kadar önemli bir olayla, illetle karşı karşıyayız. Buna karşı mücadele edilmesi gerekiyor, farkındalık oluşturmak amacıyla bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunun üzerinde her fert, her kurum, her STK'nın durması lazım. Sevgi eksikliği, muhatap alınma en önemli sorunlardan bir tanesi. Hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesi karşımızda her kim olursa olsun onu muhatap olarak alıp, sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ve sempatimizi göstermemiz gerekiyor."

