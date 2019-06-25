Samsun Valiliğinden, uyuşturucu ile mücadelede, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, tanışanların tedavi edilmesinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla dünya genelinde farkındalık çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının sadece kullanan kişiyi etkilemediği, başta yakın çevresi olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yansıyan önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini vurgulanan açıklamada, "Uyuşturucu kullanımı, gerekli önlemler alınmadığı takdirde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sosyal problemler listemizin en üst sırasında yer alacaktır. Bu durum toplumsal düzeni bozmakta, özellikle de toplumun en önemli yapı taşı olan gençlere zarar vermek suretiyle gelecek nesillerimizi tehlikeye atmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Toplumun birçok kesimini etkileyebilecek böyle bir sorun için gerekli tedbirler alınmadığında topluma yönelik zararlarının daha da büyük olabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu kullanımına karşı mücadeleyi hem bireysel hem de kurumsal olarak destekleyebilecek projelerin hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurgulamak için birçok çalışma yapmaktadır. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı kararla uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla 26 Haziran'ı 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' olarak belirlemiştir."

Açıklamada, bu kapsamda ülkelerde 26 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği anlatılarak, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner yaklaşımla sürdürülmektedir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincini artırmak amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 26 Haziran'da çeşitli etkinlikler yapılmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Etkinliklerde sağlıklı yaşam davranışlarının öneminin vurgulandığı ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekildiği aktarılan açıklama, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Samsun Valiliği olarak uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, tanışanları tedavi ettirmektir. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Önemi her geçen gün artan bu soruna karşı toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekmekte olup, başta Samsun Valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir."

Kaynak: AA