Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı (ICERAS2021)

Uygulamalı Bilimler Fakültemiz tarafından 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında ICERAS2021 "Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı" düzenlenecektir. Konferans hibrit (hem yüz yüze hem de çevrimiçi) formatta olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

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