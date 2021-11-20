Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı (ICERAS2021) - Haberler
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Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı (ICERAS2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı (ICERAS2021)

Uygulamalı Bilimler Fakültemiz tarafından 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında ICERAS2021 "Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı" düzenlenecektir.

Uygulamalı Bilimler Fakültemiz tarafından 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında ICERAS2021 "Uluslararası Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı" düzenlenecektir. Konferans hibrit (hem yüz yüze hem de çevrimiçi) formatta olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

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