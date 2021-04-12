Uluslararası Urla Enginar Festivali, online başladı

İZMİR'in Urla ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak başlatıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak başlatıldı. Festival kapsamında enginar tarlasında düzenlenen sembolik törende üreticiler Urla'nın sakız enginarıyla marka haline geldiğinin altını çizip, tarlada kesim yaptı.

İzmir'in enginar yetiştiriciliğiyle ün salan ilçesi Urla'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'nin 7'ncisi, koronavirüs nedeniyle online platforma taşındı. Yerel üreticiyi destekleyerek Urla enginarının tanıtılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Torosan Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 dönümlük enginar tarlasında sembolik kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ve üreticiler katıldı. Pandemi öncesinde enginarlı tariflerin pişirildiği, stantların kurulduğu ve rengarenk görüntülerin oluştuğu festival bu yıl fiziki olarak gerçekleşemese de üreticiler, tarlada enginar kesimi yaptı. Öte yandan online olarak başlatılan festivalin dört gün boyunca devam edeceği bildirildi. Gastromini alanında önde gelen isimlerin yemek tariflerinin de yer aldığı online festivalde, mutfak kültürü ile ilgili söyleşiler düzenlenecek.

URLA'NIN YAKIŞIKLI ENGİNARITörende konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, "Pandemi dolayısıyla toplu aktiviteler yapılamıyor. 7'nci Enginar Festivalini de bu nedenle online olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Gönül, bu festivali halkımızla birlikte meydanlarda düzenlemek isterdi ancak sağlık tedbirlerini göz ardı edemeyiz. Dört günlük süre zarfında birçok aktivite olacak. Bu aktiviteler festival bağlamında kurumsal web sitelerinde yer alacak. Bu festival online olsa da gerçekten ciddi bir çalışma yapıldı. Urla enginarı ülkemizde bir marka haline gelmiştir ve coğrafi işaret patenti almıştır. Enginarı sadece tarım ürünü olarak değerlendirmiyorum. Enginar, bir ilçenin kaderini şekillendiren önemli bir olgu haline dönüşmüştür. Enginar, Urla'nın agro turizm ve gastronomi değeri haline dönüşmesine vesile olmuştur. Üreticilerimizin de söylediği gibi 'Urla enginarı yakışıklıdır'. Festivaller bu bağlamda çok önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda pandemi süreci biter ve en coşkulu haliyle festivaller gerçekleşir" ifadelerini kullandı.'SAKIZ ENGİNAR ÜRETİMİ ARTIRILMALI'Urla'da sakız enginar üretimini desteklediğini ifade eden Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise, "Sakız enginarı coğrafi işaret almıştır ve her şeyi tamamen doğaldır ancak bir kökten fazla mahsul elde ettiği için bazı üreticiler hibrit enginara yöneliyor. Biz sakız enginarının üretimini destekleyerek arttırılması için çabalıyoruz. Bazı üreticiler daha çok kazanmak için hibrite yöneliyorlar ancak bu yanlış bir uygulama" dedi.'BU TOPRAKLARA AİTTİR'Yaklaşık 30 dönümlük bir arazide üretim yaptığını ifade eden Urlalı üreticilerden Sevtap Şengezer, "Sakız enginarı Türkiye'de sadece bu yarımadada yetişiyor. Bu topraklara ait bir enginardır. Sakız enginarının hasadı çok erken başlar ve uzun sürer. Sakız enginarının özelliği yaprağıyla birlikte yenmesidir. Yapraklarında inanımaz bir lezzet ve vitamin vardır. Başka hiçbir enginarı yaprağı ile yiyemezsiniz. Bunu tüketen kişiler mutlaka farkı anlar. Aralık ayından beri hasat sürecimiz devam ediyor. Haziran ayına kadar sürmesini bekliyoruz. Üretici pazarlarında ve online olarak satışlarımız devam ediyor. Sakız enginar festivallerle birlikte tanınmaya başladı" diye konuştu.

Urla'da 47 yıldır sakız enginarı üreten Sadık Yücel Şengezer ise, "Urla'nın asıl enginarı sakız enginardır. Bazı kişiler hibrit enginar yetiştiriyor ve Urla enginarı diye satıyor. Sakız enginarın sap kısmı uzun olur, yaprakları geniştir ve çok lezzetlidir. Bu yılın başlangıcı çok iyiydi. Başlangıçta anormal derecede enginar kestik ama en verimli zamanda çok soğuklar oldu. Bizi biraz etkiledi. Sakız enginar biraz nazik olduğu için kayıplar yaşadık. Bizim için sakız enginarı çok önemli. Torunlarımıza bırakacağımız en önemli miras bu olmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN