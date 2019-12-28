"Uluslararası Üniversiteler Konseyi" Van'da buluştu

28.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:44

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, "2010'da 7 kişiyle kurduğumuz konseyin bugün İslam dünyasının ve Türk Cumhuriyetlerinin en büyük akademik kuruluşu olmasından büyük gurur duyuyoruz. Üniversitelerimizin Batı seviyelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Konseyin kurucu başkanı Azizoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseye 29 ülkenin üye olduğunu ve 150 rektörün aktif rol aldığını söyledi.

Üniversitelerin ulusallaşması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Azizoğlu, "Van YYÜ'ye yüksek katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu toplantımızı burada yapma kararı aldık. 2010'da 7 kişiyle kurduğumuz konseyin bugün İslam dünyasının ve Türk Cumhuriyetlerinin en büyük akademik kuruluşu olmasından büyük gurur duyuyoruz. Üniversitelerimizin batı seviyelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr Hamdullah Şevli de konseyin üniversitenin uluslararasılaşmasına önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Akademik kaliteyi yükselterek, uluslararası arenada önemli bir konuma sahip olmak istediklerini dile getiren Şevli, "Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısını arttırmak. Dünyada bununla ilgili büyük bir bütçe var ama Türkiye bundan çok az yararlanıyor. Bu anlamda küreselleşme anlamında yol almak istiyoruz. Kentimizde ileride ikinci bir üniversite kurulacaksa bunun alt yapısını oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmud Doğru, YÖK Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Prof. Dr. İrfan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak katıldı.

Kaynak: AA