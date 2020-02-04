Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nden İdlib'teki saldırıya kınama

04.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:42

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Küresel emperyalizmin uşaklığını yapan ve sahiplerinin talimatıyla kahraman askerlerimizi şehit eden Suriye'deki kukla yönetimini şiddetle kınıyorum" dedi.

Azizoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'te Türk askerlerini hedef alan rejimin saldırısını kınayarak, "Kahraman şehitlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Açıklamasında Türkiye'nin son yıllarda verdiği mücadeleye değinen Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye son yıllarda kaldığı ateş çemberinde vahşi kapitalizme karşı ulusal ve bölgesel olağan üstü mücadele etmektedir. Maalesef vatan uğruna kahramanlar şehit olmaktadır. Türkiye'nin, 70 yıllık NATO müttefiki olan batı ülkeleriyle, aynı dini kültürü paylaştığımız Müslüman ülkelerle ve Rusya ile bu coğrafi ve küresel kaos geçiş sürecinde bazen müttefik, bazen karşıt olması çelişki değil, tam aksine küresel güç olmanın gereğidir. Yaşadığımız coğrafi ve küresel kaos iç savaşlar ve ülkelerin yeniden yapılandırılması çalışmalarına karşı küresel güç olan Türkiye'nin etken rol alması ülkemizin gelecek teminatıdır. Bugün milli mutabakat günüdür, siyasi kazanım çabası içinde olmadan her kesim, siyasi, diplomatik, akademik ve ulusal medya tek yürek, tek vücut olarak ülkemiz ve milletimizin geleceğinin teminatı olmalıdır. Yaşadığımız coğrafya yeniden yapılandırılacaksa en etken ülke Türkiye olmalıdır şiarının bilincinde olmalıyız. Çünkü bizim de geleceğimiz yapılandırılıyor."

Kaynak: AA