Uluslararası Uçuşların Başlaması için Görüşmeler Sürüyor
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Uluslararası Uçuşların Başlaması için Görüşmeler Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar çoğu ülke ile havayolu ulaşımının başlayabilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uluslararası Uçuşların Başlaması için Görüşmeler Sürüyor
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar çoğu ülke ile havayolu ulaşımının başlayabilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke seyahat kısıtlamasına gitmiş, havayolu ve karayolu ulaşımlarını kapatmıştı. Uluslararası havayolu ulaşımının yeniden başlaması için pek çok ülkeyle görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ilerlediklerini belirten Karaismailoğlu, ulaşım alanında normalleşme çalışmalarının başladığını çok yakın zamanda turizmin canlanması için de çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği yönetimiyle telekonferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunan Karaismailoğlu, turizm sektörünün koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olduğunu, ancak bu durumun ümitsizliğe neden olmaması gerektiğini ifade ederek, turizmin normalleşmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Yıl Sonuna Kadar Uluslararası Uçuşların Başlaması Hedefleniyor

İç hat uçuşları haziran ayı başında, koronavirüs önlemleri göz önünde bulundurularak başladı. Yurt dışı uçuşlarının da başlayabilmesi için yoğun bir şekilde diplomasi süreci devam ediyor. Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin güvenle gelinebilecek bir ülke olduğunu ve bunun herkes tarafından bilinmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İstanbul Havalimanı, 18 Haziran tarihinde açılacak üçüncü bağımsız pist ile paralel operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin ilk havalimanı olacak. Sabiha Gökçen havalimanında inşası devam eden 2. pistin ise yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.

Koronavirüs salgını sonrası havalimanlarının normalleşme döneminde, havalimanı salgın sertifikası uygulamasına başlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yayımlanan geneldeki şartları yerine getiren havalimanlarına sertifika verildiğini ve bu havalimanlarının açıldığını ifade etti.

Kaynak: Tamindir

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