"Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 6 Kasım'da başlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 6 Kasım'da başlayacak

22.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:02

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 6 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 6 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, arapcakitapgunleri.com üzerinden izlenebilecek.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen kitap günleri, eş zamanlı olarak Youtube'dan da canlı yayınlanacak.

İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller çevrimiçi olarak okurlar tarafından takip edilebilecek.

İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası, Türkiye merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını amaçlayan etkinlik, 12 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sevim Emre Sezen Aksu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 6 Kasım'da başlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:06:38. #1.15#
title