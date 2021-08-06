Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı heyeti, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen misafirlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şölene katılmak için gelen heyete teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı konuşmasında: "Öncelikle sizleri burada görmekten mutlu olduğumu belirterek, Türk dilinin başkenti Karaman'a hoş geldiniz diyorum. Uluslararası Türk Dünyası şöleni bizim için önemli bir gündü. Sizlerin de bağımsızlığınızın 30. yılına denk gelmesi ve sizlerle birlikte olmamız şölenimize daha da anlam katmıştı. Fakat pandemi ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu yıl sade bir şekilde kutlamak istedik. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel ve coşkulu bir şölen gerçekleştiririz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'da, Türkçe'nin başkenti Karaman'da bulunmaktan ve bu organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TÜRKSOY'dan gelen heyetin belediye ziyareti karşılıklı takdimler ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler