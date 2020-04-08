Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan "Dünyamızı Koruyalım" kompozisyon yarışması Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu kompozisyon yarışması başlattı.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu kompozisyon yarışması başlattı.

Dünyayı hedef almış, yaşam tarzımızı değiştiren korona virüs salgını tehlikesinin boyutunu idrak ederek, gençlerin bireysel gelişiminin ve serbest zamanlarının iyi değerlendirilmesi için Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler arasında "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" adlı uluslararası kompozisyon yarışması düzenliyor.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, yarışmayla, çeşitli alanlarda eğitim gören öğrencilerin Türk Dünyası'nın zengin tarihinin, kültürel mirasının, geleneklerinin, milli ve manevi değerlerinin öğrenilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması amaçlıyor. Yetenekli gençler, yarışmada fikir ifade etme, yazma, anlatım becerisini ve potansiyellerini gösterme fırsatı yakalayacak. Kompozisyonda, sadece bilgilerden ibaret olmaması, aynı zamanda Türk halklarının ulusal gelenekleri ve törenleri, Türk Dünyası'nın ortak kültürünün özellikleri ile ilgili yazarın düşüncelerinin yansıtması gerekiyor. Kazananlara diploma ve ödüller verilecek yarışmaya katılımlar 15 Mayıs'ta son bulacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA