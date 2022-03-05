Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından "3 Ozan Bir Arada" projesi

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) ilişkili kurumlarından olan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk halklarının asırlık kültür ve tarihini tanıtmak için "3 Ozan Bir Arada" adlı yeni bir proje hayata geçirdi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Türk dünyasının üç büyük şairi Yunus Emre, Aşık Alasgar, Cambıl Cabayev'in portrelerini içeren posta pulu basıldı.

Pullar, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaşım Bakanlığına bağlı Azerpost'un iş birliğiyle yayınlandı.

Türk edebiyatının öncü isimlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne, Azerbaycan aşık sanatının seçkin temsilcisi Aşık Alasgar'ın doğumunun 200. yıl dönümüne ve Kazakistan Halk Şairi Jambil Jabayev'in doğumunun 175. yıl dönümüne ithaf edilen projenin sunumu, Türk dünyasının söz ustalarının şiirlerinden örnekleri daha geniş kitleye ulaştırmayı amaçlıyor.

Öte yandan, pulun üzerinde yer alan şairlerin portreleri Azerbaycanlı ressam Orhan Karayev tarafından yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı

İstanbul'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kasım 2021'de düzenlenen 8. Zirve'nin ardından "Türk Devletleri Teşkilatı" adını alan örgüt, yeni vizyon ve hedefleriyle Türk dünyası üyeleri arasındaki bütünleşme çabalarını ileri bir aşamaya taşıdı.

Türk Konseyi, 1991'de eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oluşan koşulların sağladığı bir forum olarak "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri" süreciyle ortaya çıktı.

Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri en üst seviyede geliştirmeyi amaçlayan zirveler, 1992'den 2010'a kadar sürdü ve 10 zirve gerçekleştirildi.

Türk Konseyinin kuruluşunu sağlayan "Nahçıvan Anlaşması", 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalandı.

Türk Konseyinin kurulması

İstanbul'da 15-16 Eylül 2010'da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi'nin ardından, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", "Türk Keneşi" veya kısaca "Türk Konseyi" kuruluşunu resmen ilan etti.

Türk Konseyinin 2018'de düzenlenen 6. zirvesinde Macaristan, gözlemci üye kabul edildi. Bakü'de 2019'da düzenlenen 7. zirvede de Özbekistan, Konseye tam üye oldu.

Konseyin ayrıca TÜRKSOY, TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Konseyi Ortak Ticaret ve Sanayi Odası gibi ilişkili kurumları da bulunuyor.

Konsey, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) gibi çok sayıda önemli uluslararası örgütlerle de ortaklık yürütüyor.

Türk Konseyinin 8. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması altında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldı. Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredildiği zirvede, Konsey'in adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildi.

Teşkilatın gelecek perspektifini çizen "Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi"nin de kabul edildiği zirvede, Türkmenistan gözlemci üye oldu.