Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva'ya TÜRKSOY madalyası takdim edildi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'ya Kazakistan'ın Bakü Büyükelçiliği'nde TÜRKSOY'un "Abay 175 yıl" Madalyası taktim edildi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde, TÜRKSOY'un desteğiyle Türk dünyasının büyük şairi Abay Kunanbayev'in 175. yıldönümü vesilesiyle yayınlanan "Abayı okurken" adlı sanat albümünün sunumu, aynı zamanda Abay madalyalarının taktim edilmesiyle ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı, Büyükelçi Günay Efendiyeva, TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından "Abay 175 Yıl" adlı Hatıra Madalyası ile ödüllendirildi. Günay Efendiyeva, Vakıf tarafından Türk dünyasının iki seçkin simalarının- Kazakistan'ın büyük şairi Abay Kunanbayevin 175. yıldönümü ve Azerbaycan'ın dahi bestecisi Uzair Hacıbeyli'nin 135. yıldönümü vesilesiyle İspanya'da basılan posta pullarını Dusen Kaseinov'a hediye etti. Günay Efendiyeva konuşmasında, Abay Kunanbayev'in sadece Kazak halkının değil, bir bütün olarak Türk dünyasının tarihinde parlak bir iz bıraktığını ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın temel önceliklerinden birinin Türk dünyasının büyük şahsiyyetlerinin mirasını öğrenilmesi, araştırılması, korunması ve uluslararası düzeyde tanıtılması olduğunu belirtti. Sunuma, TÜRKSOY ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı başkanlarının yanı sıra, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Serjan Abdıkerimov, aynı zamanda Azerbaycan'ın bilim ve kültür dairelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı