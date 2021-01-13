Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor
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Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor

13.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:57

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalıştıklarını belirtti.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalıştıklarını belirtti.

Kaseinov, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Kaseinov ve Canalp ziyarette, kentte yapılması planlanan kültürel faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yer aldı.

Kaseinov, ziyaretin ardından AA muhabirine, 2021 yılının ilk ziyaretini Edirne'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Edirne'yi özlediğini ve burada bulunmaktan memnun olduğunu belirten Kaseinov, "Sayın Valimiz ve rektörümüzün destekleriyle Edirne'de kültür alanında etkinlikler yapabiliriz." dedi.

Trakya Üniversitesinde Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu anısına düzenlenen etkinliğe katıldığını aktaran Kaseinov, "Edirne'nin Türk dünyası kültür başkenti olması için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Edirne'nin Türk dünyasının kültür başkenti olması için çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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