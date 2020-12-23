Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı
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Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı

23.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:06
Uluslararası Türk Akademisi ile İİT Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi mutabakat anlaşması imzaladı

Pakistan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesindeki Uluslararası Türk Akademisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH), İİT'ye üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılması, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi...

Pakistan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesindeki Uluslararası Türk Akademisi ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH), İİT'ye üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılması, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

COMSTECH'in başkent İslamabad'daki ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan Uluslararası Türk Konseyi Başkanı Darhan Kıdırali, "İlişkilerimiz, sadece kurumlar arasında sınırlandırılacak bir ilişki değil. Milletlerimiz arasında çok güzel bir ilişki var." dedi.

COMSTECH Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed İkbal Çodari de yakında Uluslararası Türk Akademisi ile iş birliği içerisinde "Dr. Allame Muhammed İkbal" hakkında uluslararası bir forum düzenleyeceklerini söyledi.

İmzalanan anlaşmalar

Konuşmalar sonrasında Kıdırali ile Çodari, İİT'ye üye ülkeler arasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, iş birliğinin artırılması amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Her iki kurum da El-Farabi, Allame Muhammed İkbal ve Uluğ Bey Mirza gibi organizasyonların düzenlenmesi, COMSTECH'in İslamabad'daki ofisinde Uluslararası Türk Akademisi Kütüphanesi kurulması ve Pakistan'ın önde gelen üniversitelerini Uluslararası Türk Akademisi üniversiteleri ağına dahil etmek gibi çeşitli alanlarda ortak faaliyetlerde bulunmayı kabul etti.

Uluslararası Türk Akademisi ile Kaid-i Azam Üniversitesi (KAÜ) arasında da eğitim ve sosyal yardımlaşma alanında iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.

Her iki kurum, sosyal bilimler ve tıp alanında ortak araştırma projeleri başlatma, araştırmacılar ve öğretim üyeleri arasında değişim programlarının hayata geçirilmesi konusunda da anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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