Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Şuşa Beyannamesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

NUR Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Şuşa Beyannamesi ile Türk dünyasında birliğin güçleneceğini belirtti.

NUR Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Şuşa Beyannamesi ile Türk dünyasında birliğin güçleneceğini belirtti.

Kıdırali, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Haziran 2021'de Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'ni büyük bir memnuniyet ve takdir ile karşıladıklarını kaydetti.

Şuşa Beyannamesi'nin sadece iki kardeş ülkenin değil aynı zamanda bütün Türk dünyasının iş birliğini güçlendirecek birçok maddeyi içerdiğini belirten Kıdırali, "Şuşa Beyannamesi, Türk dünyasında birliğin güçlenmesine hizmet edecek. Halklarımızın ortak değerlerinin, tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtılması ve teşvik edilmesine, bilim ve eğitim dahil bütün alanlarda ilişkilerin genişletilmesine yeni olanaklar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kıdırali, Uluslararası Türk Akademisi olarak söz konusu beyannamede yer alan hususların hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova