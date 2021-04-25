Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi

NUR Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadelerine yönelik, "Bu mesele politikacıların değil, başta tarihçilerin konusudur.

NUR Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadelerine yönelik, "Bu mesele politikacıların değil, başta tarihçilerin konusudur." dedi.

Kıdırali, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelenmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Bu yönde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararları olduğuna işaret eden Kıdırali, "Ancak buna rağmen böylesine hassas bir meselenin siyasallaştırılmasını doğru bulmuyoruz." paylaşımında bulundu.

Kıdırali, söz konusu dönem koşullarında gerçekleşen tehcir kararı ile "soykırım" kavramının bir araya getirilmesinin düşünülemez olduğunun altını çizerek, "Bu mesele politikacıların değil, başta tarihçilerin konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, arşivlerin açılması ve uluslararası komisyonun bu belgeler üzerinden çalışmaları gerektiğine yönelik önerisini desteklediğini ifade eden Kıdırali, "Biz Türk Akademisi olarak bu amaçla oluşturulacak komisyonlarda ve bilimsel organizasyonlarda yer almaya ve her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova